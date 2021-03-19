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Польна назвала свой настоящий рост и размер одежды после слухов о наборе веса

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Фото: Global Look Press

Певица Ева Польна ответила пользователям, которые активно обсуждают ее вес.

Многие журналисты критиковали артистку за лишние килограммы, которые, как они считают, звезда набрала за время самоизоляции. Они оставляли негативные комментарии в социальной сети.

В Instagram артистка нелестно отозвалась о тех, кто обсуждает ее вес. Она недовольна представителями СМИ, которые пишут об этом в своих заметках. По мнению Польны, интересоваться чужим весом — очень странно.

Польна добавила, что человек и в течение дня может выглядеть по-разному. Женщины типажа Евы, по ее словам, которые нервно трудятся всю неделю, потом радуются жизни. В этот момент щеки розовеют и круглеют. Польна добавила, что она не самая толстая женщина на планете.

Она уточнила, что не живет с художником и оператором, как американская звезда Ким Кардашьян. «Я не собираюсь быть идеальной для всех. Всем, кто действительно волнуется за меня, я сообщаю. Все в порядке. Я все такая же, как и последние несколько лет! Рост — 165, размер одежды отечественный — 48–50! Размер противогаза — два!», — подчеркнула она.

Фото: Instagram/@polnaeva_official, Global Look Press

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