Польна назвала свой настоящий рост и размер одежды после слухов о наборе веса

Многие журналисты критиковали артистку за лишние килограммы, которые, как они считают, звезда набрала за время самоизоляции. Они оставляли негативные комментарии в социальной сети.

В Instagram артистка нелестно отозвалась о тех, кто обсуждает ее вес. Она недовольна представителями СМИ, которые пишут об этом в своих заметках. По мнению Польны, интересоваться чужим весом — очень странно.