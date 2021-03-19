Польна назвала свой настоящий рост и размер одежды после слухов о наборе веса
Фото: Global Look Press
Многие журналисты критиковали артистку за лишние килограммы, которые, как они считают, звезда набрала за время самоизоляции. Они оставляли негативные комментарии в социальной сети.
В Instagram артистка нелестно отозвалась о тех, кто обсуждает ее вес. Она недовольна представителями СМИ, которые пишут об этом в своих заметках. По мнению Польны, интересоваться чужим весом — очень странно.
Польна добавила, что человек и в течение дня может выглядеть по-разному. Женщины типажа Евы, по ее словам, которые нервно трудятся всю неделю, потом радуются жизни. В этот момент щеки розовеют и круглеют. Польна добавила, что она не самая толстая женщина на планете.
Она уточнила, что не живет с художником и оператором, как американская звезда Ким Кардашьян. «Я не собираюсь быть идеальной для всех. Всем, кто действительно волнуется за меня, я сообщаю. Все в порядке. Я все такая же, как и последние несколько лет! Рост — 165, размер одежды отечественный — 48–50! Размер противогаза — два!», — подчеркнула она.
Фото: Instagram/@polnaeva_official, Global Look Press
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