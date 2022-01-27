Полина Максимова внезапно подтвердила роман с известным актером

Ранее в Instagram видная блондинка пару раз публиковала фото Кирилла и подписывала снимки стихами и словами, полными восторга и почитания. И теперь не осталось сомнения в том, у Плетнева и Максимовой роман.

Позируя на красной дорожке они не отрывались друг от друга — держались за руки, нежно обнимались. Полина светилась от счастья.