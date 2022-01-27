Полина Максимова внезапно подтвердила роман с известным актером
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: www.instagram.com/polinamax
Полина Максимова прибыла в кинотеатр «Октябрь» в сопровождении актера Кирилла Плетнева, с которым внезапно подтвердила роман.
Ранее в Instagram видная блондинка пару раз публиковала фото Кирилла и подписывала снимки стихами и словами, полными восторга и почитания. И теперь не осталось сомнения в том, у Плетнева и Максимовой роман.
Позируя на красной дорожке они не отрывались друг от друга — держались за руки, нежно обнимались. Полина светилась от счастья.
Фото: Макс Светский/ Passion.ru
Ранее Полина Максимова встречалась с актером Егором Гребешковым, но потом он тихо исчез из ее страницы в социальной сети, и, как видим, из жизни тоже. Полина и Егор часто появлялись вместе на светских мероприятиях, но детали отношений не раскрывали.
Новый избранник актрисы Кирилл Плетнев известный сердцеед. У него есть трое сыновей от разных женщин. Он несколько раз состоял в браке. Одной из его жен была Нино Нинидзе, которая, к слову, тоже появилась на премьере, чтобы поддержать своего любимого Максима Виторгана, сыгравшего в фильме главную роль.
Фото и видео: Макс Светский/ Passion.ru, Komsomolskaya Pravda/ Global Look press, Instagram, Starface