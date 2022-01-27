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Полина Максимова внезапно подтвердила роман с известным актером

В Москве состоялась премьера фильма «День слепого Валентина» представить и посмотреть который собрались многие знаменитости. На красной дорожке было много красивых пар. Одна из них привлекла особое внимание публики.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Красивая Полина Максимова

Фото: www.instagram.com/polinamax

Полина Максимова прибыла в кинотеатр «Октябрь» в сопровождении актера Кирилла Плетнева, с которым внезапно подтвердила роман.

Ранее в Instagram видная блондинка пару раз публиковала фото Кирилла и подписывала снимки стихами и словами, полными восторга и почитания. И теперь не осталось сомнения в том, у Плетнева и Максимовой роман.

Позируя на красной дорожке они не отрывались друг от друга — держались за руки, нежно обнимались. Полина светилась от счастья.

Полина Максимова внезапно подтвердила роман с известным актером

Фото: Макс Светский/ Passion.ru

Ранее Полина Максимова встречалась с актером Егором Гребешковым, но потом он тихо исчез из ее страницы в социальной сети, и, как видим, из жизни тоже. Полина и Егор часто появлялись вместе на светских мероприятиях, но детали отношений не раскрывали.

Новый избранник актрисы Кирилл Плетнев известный сердцеед. У него есть трое сыновей от разных женщин. Он несколько раз состоял в браке. Одной из его жен была Нино Нинидзе, которая, к слову, тоже появилась на премьере, чтобы поддержать своего любимого Максима Виторгана, сыгравшего в фильме главную роль.

Фото и видео: Макс Светский/ Passion.ru, Komsomolskaya Pravda/ Global Look press, Instagram, Starface

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