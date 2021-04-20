Полина Максимова потеряла близкого человека

Полина Максимова рассказала о смерти близкого человека – у нее умер брат. Актриса не выходила на связь с подписчиками несколько дней, и поклонники уже успели потерять ее.

Сегодня девушка опубликовала фотографию старой церкви с подписью даты, которая удивила и напугала ее поклонников. Позже Максимова добавила фотографию брата.

Друзья актрисы написали в комментариях соболезнования и попытались поддержать артистку, поклонники тоже добавили в ее блоге немало теплых слов.

Брат актрисы был еще молодым, причина смерти мужчины не раскрывается.

Рядом с актрисой остается ее возлюбленный, Егор Корешков. Избранник Полины – ее коллега по цеху, и пара замечательно ладит.

Максимова признавалась, что до встречи с возлюбленным она практически смирилась со своим одиночеством. Рядом с Егором же она чувствует себя очень комфортно, и с возлюбленным ей всегда есть, о чем поговорить.