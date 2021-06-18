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Полина Гагарина закрывает общее с бывшим мужем предприятие

Певица решила закрыть все деловые вопросы, которые связывают ее с бывшим супругом. Компания «Творческий центр Полины Гагариной», которой управлял ее бывший супруг Дмитрий Исхаков, была на грани закрытия и ранее. Еще в марте ФНС приостановила операции по счетам «Центра» из-за не предоставленной вовремя декларации.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Дмитрий Исхаков

Фото: @isxakov

Однако теперь, как удалось узнать «Комсомольской правде», и сама Полина решила закрыть предприятие. Стоит отметить, что это была единственная из ее компаний, где Дмитрий оставался в качестве руководителя.

Ранее он управлял еще одной, однако звезда уволила его после развода. Возможно, таким образом Полина решила поставить точку в их браке.

Судя по всему, отношения между супругами строятся не лучшим образом. Несмотря на это, в одном вопросе они согласны — свою маленькую дочь Мию они воспитывают вместе.

Кроме того, Дмитрий замечательно ладит и с сыном Полины.

Замену возлюбленному никто из них официально пока не нашел, хотя кандидаты, по слухам, появлялись с обеих сторон.

Фото: Instagram Дмитрия Исхакова

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