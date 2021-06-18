Полина Гагарина закрывает общее с бывшим мужем предприятие

Однако теперь, как удалось узнать «Комсомольской правде», и сама Полина решила закрыть предприятие. Стоит отметить, что это была единственная из ее компаний, где Дмитрий оставался в качестве руководителя.

Ранее он управлял еще одной, однако звезда уволила его после развода. Возможно, таким образом Полина решила поставить точку в их браке.