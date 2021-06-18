Полина Гагарина закрывает общее с бывшим мужем предприятие
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @isxakov
Однако теперь, как удалось узнать «Комсомольской правде», и сама Полина решила закрыть предприятие. Стоит отметить, что это была единственная из ее компаний, где Дмитрий оставался в качестве руководителя.
Ранее он управлял еще одной, однако звезда уволила его после развода. Возможно, таким образом Полина решила поставить точку в их браке.
Судя по всему, отношения между супругами строятся не лучшим образом. Несмотря на это, в одном вопросе они согласны — свою маленькую дочь Мию они воспитывают вместе.
Кроме того, Дмитрий замечательно ладит и с сыном Полины.
Замену возлюбленному никто из них официально пока не нашел, хотя кандидаты, по слухам, появлялись с обеих сторон.
Фото: Instagram Дмитрия Исхакова
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