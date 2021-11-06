Полина Гагарина вышла в свет с новым мужчиной впервые после развода

В прошлом году Полина вместе с детьми улетела отдыхать в Турцию в одно время с Владимиром. Наблюдательные фанаты певицы заметили, что возлюбленные публикуют фотографии в свои Instagram-аккаунты из одинковых мест. Тем самым пара подогрела слухи о своем романе и, предположительно, провела отпуск вместе.

Но на этот раз все намного серьезнее. Певица уже не стесняется публично появляться в компании нового избранника и проводить с ним время вместе с детьми, как настоящая семья.

Напомним, что в 2020 году Полина Гагарина развелась со вторым супругом Дмитрием Исхаковым после 6 лет брака. Экс-супруги не смогли остаться друзьями, и пытаются договорится о совместной опеке над дочерью Мией и разделе имущества через суд.