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Полина Гагарина умилила фанатов своим детским фото

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Фото из Instagram Полины Гагариной
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30-летняя певица Полина Гагарина опубликовала в микроблоге свой снимок из детства.

Время от времени Полина Гагарина делится с поклонниками не только свежими, но и архивными фото. Вчера вечером звезда опубликовала снимок из своего детства и растрогала фолловеров.

Это я в своём родном и любимом детском парке! Здесь я гуляла, когда была маленькой, здесь мы тусовались с друзьями после школы. Когда родился Ондрик, мы с семьей проводили тут кучу времени, как теперь с Миюшей. Все это время парк почти не менялся, но этим летом началась его глобальная перестройка. Сначала я злилась на шум, мусор, грязь и бесконечную стройку. Невозможно гулять с коляской, все перекопано, перерыто и завалено горами земли 🤦🏼‍♀ Но теперь я ответственно заявляю, что это того стоило, беру свои слова обратно, так как парк стал ... ну слов нет каким крутым и современным. Вокруг чистота и порядок, все ухоженное, детские площадки оборудованы развивающими аттракционами, горка стала наконец-то безопасной, а вокруг всего парка провели светодиодную ленту, которая создаёт вечером очень уютную атмосферу! И самое главное - музыка! В нашем парке звучит Классическая Музыка! Что бы мы не говорили и не думали про бесконечные стройки, переделки, мэра Собянина и перестройку Москвы, результаты, как правило, того стоят! Теперь ждём тепла и весны, чтобы поскорее выбраться в новую песочницу ❤ #москваялюблютебя #полинагагарина

Публикация от Polina Gagarina (@gagara1987)

Полина написала о том, как изменился парк, в котором она любила гулять, когда была маленькой. Но большинство подписчиков не стали рассуждать вместе со знаменитостью, а просто осыпали ее комплиментами. «Такой милый кукленок!», «Какой лапочкой вы были в детстве», «Я чуть не перепутала вас с дочкой», — прокомментировали интернет-пользователи фото Гагариной.

Напомним, весной прошлого года Полина родила супругу Дмитрию Исхакову дочь Мию, с которой теперь с удовольствием гуляет в том самом парке. Также у Полины есть сын Андрей от первого брака с актером Петром Кисловым.

Фото: Instagram

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