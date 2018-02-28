Полина Гагарина умилила фанатов своим детским фото

Полина написала о том, как изменился парк, в котором она любила гулять, когда была маленькой. Но большинство подписчиков не стали рассуждать вместе со знаменитостью, а просто осыпали ее комплиментами. «Такой милый кукленок!», «Какой лапочкой вы были в детстве», «Я чуть не перепутала вас с дочкой», — прокомментировали интернет-пользователи фото Гагариной.

Напомним, весной прошлого года Полина родила супругу Дмитрию Исхакову дочь Мию, с которой теперь с удовольствием гуляет в том самом парке. Также у Полины есть сын Андрей от первого брака с актером Петром Кисловым.

Фото: Instagram