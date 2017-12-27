Певица и ее команда экспромтом поздравили пассажиров экономкласса рейса, которым летели в Москву.

Популярная певица Полина Гагарина завершила свой предновогодний гастрольный тур, о чем сообщила своим подписчикам в Instagram. Несколько часов назад в блоге знаменитости появился видеоролик, в котором она вместе со своими музыкантами поздравляет с наступающим Новым годом пассажиров, летевших экономклассом одним рейсом с ними. «Летели мы значит сейчас на самолёте имени Римского-Корсакова @aeroflot ✈️ и решили , что сам Римский-Корсаков благословил нас поздравить дорогих пассажиров с наступающим🎄🍾🎉😂 Однозначно заявляю, что настроение у людей новогоднее ! Все пели и радовались , а мы артисты для этого и есть , чтоб «смех и радость мы приносим людям»», — гласит подпись к видео.