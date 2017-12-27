Полина Гагарина удивила пассажиров самолета
Популярная певица Полина Гагарина завершила свой предновогодний гастрольный тур, о чем сообщила своим подписчикам в Instagram. Несколько часов назад в блоге знаменитости появился видеоролик, в котором она вместе со своими музыкантами поздравляет с наступающим Новым годом пассажиров, летевших экономклассом одним рейсом с ними. «Летели мы значит сейчас на самолёте имени Римского-Корсакова @aeroflot ✈️ и решили , что сам Римский-Корсаков благословил нас поздравить дорогих пассажиров с наступающим🎄🍾🎉😂 Однозначно заявляю, что настроение у людей новогоднее ! Все пели и радовались , а мы артисты для этого и есть , чтоб «смех и радость мы приносим людям»», — гласит подпись к видео.
«Крутооо! Какие Вы МОЛОДЧИНЫ!!! 😍 😍 😍», «Какая молодец Полина! Правильно надо быть проще и ближе к народу! Умничка! Представляю эмоции людей которые были вместе с Вами в самолёте!», « Крутооо!!!! Молодцы!!!!!🔥», «Какая Вы умничка❤️с наступающим», «Супер! Полина Вы настоящая!!!», «Это так весело и неожиданно 😊😍», «Побольше таких поступков ! Молодец Поля 👏👏👏», «Зарядила всю страну опять!) Умеешь удивить и поднять настроение!)», — написали подписчики. Кроме того, некоторые сравнили Полину с Бритни Спирс, снявшей один из клипов в самолете.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — Прим.ред.)
Фото: instagram