Полина Гагарина страдает провалами в памяти: «Часто забываю текст»

Популярная исполнительница Полина Гагарина приняла участие в шоу «Русские перцы» на «Русском радио», где публично рассказала о своей проблеме. Оказалось, что певица страдает от забывчивости. По ее словам, порой это приводит к неловким ситуациям, особенно когда провал в памяти случается на сцене во время исполнения какой-нибудь композиции. Тогда знаменитости приходится выкручиваться и придумывать что-то на ходу.

«Я пою вживую. Очень часто бывает, что отвлекаюсь на зрителей и забываю текст. Целые строчки песен выпадают. Однажды было такое, что я забыла целый куплет. Это случилось на выступлении в Мытищах. Тогда зал допел песню за меня», — честно рассказала о своей проблеме Полина Гагарина и добавила, что все сомневающиеся могут побывать на ее выступлениях и лично убедиться в живом исполнении.