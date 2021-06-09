Полина Гагарина рассказала, как общается с бывшим мужем после развода

Впрочем, ответила Полина очень тактично, проявив уважение к бывшему супругу:

«Считаю это невозможным! (Обсуждать отношения, — прим. ред.) Он отец нашей дочери! Я уважаю и ценю годы, проведенные вместе», — написала Полина.

Сам Исхаков ранее рассказал в интервью Passion.ru, что их творческое сотрудничество было весьма плодотворным, но ему было непросто жить в тени популярности певицы — Дмитрий является известным и востребованным фотографом и сам имеет множество ярких проектов.

«Думаю, мы уже достаточно поработали. У нас есть прекрасные снимки и видео. Я снял ей клип, много монтировал для нее. Мы все сделали, что могли. Мы все сказали», — объяснил Исхаков.

В своем блоге Полина также прокомментировала нынешнее положение на театральной сцене, намекая, вероятно, на недавний инцидент, когда Ольгу Бузову пригласили принять участие в новой постановке МХАТ:

«Как стало известно, образование для приглашения в театр не так важно теперь. Недавний случай меня, как и многих, возмутил».