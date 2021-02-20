Полина Гагарина рассказала, как ее травили из-за лишнего веса
Фото: Global Look Press
Несмотря на то, что сейчас Полину Гагарину считают одной из наиболее привлекательных девушек на нашей эстраде, и она пользуется большим вниманием со стороны мужчин, в ее прошлом было время, когда ей приходилось терпеть издёвки одноклассников.
В своем блоге Гагарина призналась, что в школе одноклассники жестоко травили ее из-за лишнего веса.
«Меня мальчишки часто называли толстой и путали с мальчиком, когда мне было 12 лет»,– признается звезда.
К счастью, времени у будущей певицы было не так много, чтобы всерьез переживать по этому поводу – Полина активно занималась музыкой.
«Со мной была музыка, я много писала и жила в своем мире. Мне с собой никогда не было скучно, а это впоследствии интересовало их», — говорит певица.
Сейчас певица не обделена вниманием мужчин. Недавно она развелась со своим супругом, фотографом Дмитрием Исхаковым, и уже нашла себе нового возлюбленного. По слухам, им стал продюсер Владимир Чиняев.
Ранее в травле в детском и подростковом возрасте призналась и другие звезды, в том числе и актриса Саша Бортич.
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Фото: Global Look Press
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