Полина Гагарина пожаловалась на здоровье: «Верите ли вы в сглаз?»

«Сегодня была генеральная репетиция и съемка всех профайлов Голоса. Ударные капельницы сделали своё дело и я снова в строю. Если честно, в этот раз, когда меня буквально прибило к кровати, в голову закрались самые странные вещи. Болеть, да ещё и второй раз за месяц - странно, тем более, что в тот раз я серьезно пролечилась и берегла себя, тепло одевалась, зная, что мне предстоит непростая осень. Верите ли вы в сглаз или все это ерунда?», — написала звезда в блоге.

А вы верите в сглаз и порчу?