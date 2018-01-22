30-летняя Полина Гагарина стала мамой во второй раз весной прошлого года. А сегодня певица опубликовала в своем микроблоге снимок с мужем и обоими детьми.

Сейчас Полина Гагарина и вся ее семья — супруг Дмитрий Исхаков, сын Андрей и дочка Мия — отдыхают на Мальдивах. Артистка решила поделиться с поклонниками милым снимком, на котором она вместе с детьми позируют мужу-фотографу на пляже, повернувшись к камере спинами.

Публикация от Polina Gagarina (@gagara1987) Янв 22, 2018 at 6:09 PST