30-летняя Полина Гагарина стала мамой во второй раз весной прошлого года. А сегодня певица опубликовала в своем микроблоге снимок с мужем и обоими детьми.

Сейчас Полина Гагарина и вся ее семья — супруг Дмитрий Исхаков, сын Андрей и дочка Мия — отдыхают на Мальдивах. Артистка решила поделиться с поклонниками милым снимком, на котором она вместе с детьми позируют мужу-фотографу на пляже, повернувшись к камере спинами.

«Мы», — лаконично подписала кадр Полина.

Фолловеры звезды тут же осыпали любимицу и ее родных комплиментами. Всего за несколько часов пост набрал более 200 тысяч «лайков». А вам понравился новый семейный портрет Полины Гагариной?

Фото: Instagram