Полина Гагарина показала трогательный семейный портрет
Фото из Instagram Полины Гагариной
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30-летняя Полина Гагарина стала мамой во второй раз весной прошлого года. А сегодня певица опубликовала в своем микроблоге снимок с мужем и обоими детьми.
Сейчас Полина Гагарина и вся ее семья — супруг Дмитрий Исхаков, сын Андрей и дочка Мия — отдыхают на Мальдивах. Артистка решила поделиться с поклонниками милым снимком, на котором она вместе с детьми позируют мужу-фотографу на пляже, повернувшись к камере спинами.