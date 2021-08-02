Полина Гагарина осудила мужчин-бездельников: «Встаем и идем работать!»

Представители сильного пола должны много работать – так считают многие российские звезды и их поклонники. Уже почти бывший муж Ксении Бородиной, Курбан Омаров, не раз подвергался критике за то, что часто сидел дома, а не работал, а зарабатывал меньше своей супруги.

Актрисы Наталья Рудова и Настасья Самбурская осуждали мужчин, которые зарабатывают мало, и многие их поддержали. А теперь на эту же тему высказалась и Полина Гагарина, которая стала гостьей на YouTube-канале Армана Давлетярова.