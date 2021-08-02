Полина Гагарина осудила мужчин-бездельников: «Встаем и идем работать!»
Представители сильного пола должны много работать – так считают многие российские звезды и их поклонники. Уже почти бывший муж Ксении Бородиной, Курбан Омаров, не раз подвергался критике за то, что часто сидел дома, а не работал, а зарабатывал меньше своей супруги.
Актрисы Наталья Рудова и Настасья Самбурская осуждали мужчин, которые зарабатывают мало, и многие их поддержали. А теперь на эту же тему высказалась и Полина Гагарина, которая стала гостьей на YouTube-канале Армана Давлетярова.
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Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Певица, которая сама работает очень много, как оказалось, категорично относится к мужчинам, которые сидят без дела.
«Кто-то не нашел предназначение, поэтому лежит на диване и ищет призвание в подушке? Не верю в это. Мужчины, встаем и идем работать! Вы сильнее и умнее нас в триста раз, так что ноги в руки и вперед! Можно мыть и полы — все, что угодно! Деньги к деньгам, они начнут присасываться. Делайте шаги, тогда и вселенная начнет отвечать», – призналась она.
Стоит отметить, что не так давно Полина рассталась с мужем, Дмитрием Исхаковым. Как он сам признавался в интервью, ему было очень непросто жить в тени звезды. При этом сказать, что он сидел без дела, нельзя – Исхаков является довольно известным фотографом, который снимает звезд, а также в свое время управлял компаниями Полины.
Фото: Global Look press
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