Полина Гагарина, Анна Чурина и другие звезды на презентации летней коллекции ювелирного бренда

Вечеринку y посетили более 200 гостей, среди которых Анна Чурина, Екатерина Вуличенко, Тая Румянцева, Константин и Ольга Андрикопулос, Эльвира Т, Яна Лапутина, Светлана Абрамова и многие другие. Под зажигательный DJ-сет Саши Паники гости наслаждались классическими летними коктейлями и мороженым, а также увидели новый ролик рекламной кампании. Кульминацией вечеринки стало представление официального бренд-амбассадора SOKOLOV: эту роль бренд доверил певице Полине Гагариной.
Фото: Пресс-служба
SOKOLOV Cruise’19 – это признание в любви к гламуру 1980-х. Коллекция состоит из заметных украшений в стиле бохо со множеством ювелирных камней сочных цветов.
Текст: пресс-служба
Фото: пресс-служба
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