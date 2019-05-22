Полина Гагарина, Анна Чурина и другие звезды на презентации летней коллекции ювелирного бренда

Вечеринку y посетили более 200 гостей, среди которых Анна Чурина, Екатерина Вуличенко, Тая Румянцева, Константин и Ольга Андрикопулос, Эльвира Т, Яна Лапутина, Светлана Абрамова и многие другие. Под зажигательный DJ-сет Саши Паники гости наслаждались классическими летними коктейлями и мороженым, а также увидели новый ролик рекламной кампании. Кульминацией вечеринки стало представление официального бренд-амбассадора SOKOLOV: эту роль бренд доверил певице Полине Гагариной.