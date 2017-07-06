На террасе ресторана O2 Lounge отеля Тhe Ritz-Carlton Moscow прошел коктейль в честь запуска читательского голосования премии журнала Glamour.

Вечеринка была посвящена началу голосования за номинантов премии, многие из которых стали гостями коктейля. На летней террасе в самом центре столицы встретились «Женщина года 2015» Полина Гагарина, Ани Лорак, Елизавета Пескова, Тина Канделаки, Влад Лисовец и многие другие звезды. Ведущей вечера стала Елена Летучая, в прошлом году получившая свою статуэтку как «Телеведущая года».