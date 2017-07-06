Полина Гагарина, Ани Лорак и другие звезды на вечеринке «Женщина года Glamour 2017»
На террасе ресторана O2 Lounge отеля Тhe Ritz-Carlton Moscow прошел коктейль в честь запуска читательского голосования премии журнала Glamour.
Вечеринка была посвящена началу голосования за номинантов премии, многие из которых стали гостями коктейля. На летней террасе в самом центре столицы встретились «Женщина года 2015» Полина Гагарина, Ани Лорак, Елизавета Пескова, Тина Канделаки, Влад Лисовец и многие другие звезды. Ведущей вечера стала Елена Летучая, в прошлом году получившая свою статуэтку как «Телеведущая года».
Для гостей в этот вечер пели Полина Гагарина и Регина Тодоренко. Кстати девушки не попали в номинацию «Певица года» по версии журнала Glamour. За звание лучшей исполнительницы будут бороться Ани Лорак, Светлана Лобода, Екатерина Иванченкова, Кристина Си и Юлианна Караулова. Церемони вручения премии состоится в декабре.
Фото: Александра Погиба / Passion.ru