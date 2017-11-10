Полина Гагарина, Ани Лорак и другие знаменитости на церемонии вручения премии «Больше, чем звезды»
Минувшим вечером в зале «Чайковский» отеля Four Seasons состоялась торжественная церемония награждения лауреатов премии журнала ОК! «Больше, чем звезды». На протяжении двух месяцев читатели журнала голосовали за любимых знаменитостей, представленных в двенадцати номинациях.
Среди гостей мероприятия были замечены Полина Гагарина, Наталья Подольская и Владимир Пресняков, Кристина Орбакайте, Катерина Шпица, Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе, Наталья Ионова, Ани Лорак и другие известные представители шоу-бизнеса.
Мы публикуем полный список лауреатов премии:
«Главный герой. Кино» — Александр Петров и Александр Яценко
«Новые лица. Кино» — Юлия Хлынина
«Главный герой. Музыка» — Полина Гагарина
«Новые лица. Музыка» — Alekseev (Никита Алексеев)
«Главный герой. Новые формы» — Елена Подкаминская
«Главный герой. Театр» — Ингеборга Дапкунайте
«Главный герой. Телефильм» — Мария Луговая
«Новые лица. Телефильм» — Яна Троянова и Павел Прилучный
«Герой из Сети» — Максим Галкин
«Пара года» — Рита Дакота и Влад Соколовский
«Улыбка года R.O.C.S. (женщина)» — Регина Тодоренко
«Улыбка года R.O.C.S. (мужчина)» — Иван Ургант
Кроме того, «Приз зрительских симпатий» от ОК! получили Эмин Агаларов и Ани Лорак, а главный редактор журнала Вадим Верник вручил «Приз главного редактора» Юлии Пересильд и Резо Гигинеишвили.
Фото: starface