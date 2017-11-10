16 ноября в Москве состоялась ежегодная церемония вручения премии журнала ОК!

Минувшим вечером в зале «Чайковский» отеля Four Seasons состоялась торжественная церемония награждения лауреатов премии журнала ОК! «Больше, чем звезды». На протяжении двух месяцев читатели журнала голосовали за любимых знаменитостей, представленных в двенадцати номинациях.

Среди гостей мероприятия были замечены Полина Гагарина, Наталья Подольская и Владимир Пресняков, Кристина Орбакайте, Катерина Шпица, Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе, Наталья Ионова, Ани Лорак и другие известные представители шоу-бизнеса.

Валерий Меладзе, Альбина Джанабаева, Вадим Верник, Елена Летучая, Александр Федотов