16 ноября в Москве состоялась ежегодная церемония вручения премии журнала ОК!

Минувшим вечером в зале «Чайковский» отеля Four Seasons состоялась торжественная церемония награждения лауреатов премии журнала ОК! «Больше, чем звезды». На протяжении двух месяцев читатели журнала голосовали за любимых знаменитостей, представленных в двенадцати номинациях.

Среди гостей мероприятия были замечены Полина Гагарина, Наталья Подольская и Владимир Пресняков, Кристина Орбакайте, Катерина Шпица, Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе, Наталья Ионова, Ани Лорак и другие известные представители шоу-бизнеса.

Валерий Меладзе, Альбина Джанабаева, Вадим Верник, Елена Летучая, Александр Федотов

Мы публикуем полный список лауреатов премии:

«Главный герой. Кино» — Александр Петров и Александр Яценко

«Новые лица. Кино» — Юлия Хлынина

«Главный герой. Музыка» — Полина Гагарина

«Новые лица. Музыка» — Alekseev (Никита Алексеев)

«Главный герой. Новые формы» — Елена Подкаминская

«Главный герой. Театр» — Ингеборга Дапкунайте

«Главный герой. Телефильм» — Мария Луговая

«Новые лица. Телефильм» — Яна Троянова и Павел Прилучный

«Герой из Сети» — Максим Галкин

«Пара года» — Рита Дакота и Влад Соколовский

«Улыбка года R.O.C.S. (женщина)» — Регина Тодоренко

«Улыбка года R.O.C.S. (мужчина)» — Иван Ургант

Кроме того, «Приз зрительских симпатий» от ОК! получили Эмин Агаларов и Ани Лорак, а главный редактор журнала Вадим Верник вручил «Приз главного редактора» Юлии Пересильд и Резо Гигинеишвили.

Фото: starface