В Сочи стартовал 16-й Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки

Вечером 8 сентября весь цвет отечественного шоу-бизнеса собрался на открытии 16-го Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна». Как сообщает WMJ.ru , в этом году местом проведения мероприятия стал Олимпийский парк, в котором специально был возведен New Wave Hall.

В этот вечер на красной дорожке появились Полина Гагарина, Алсу, Лариса Долина, Юлианна Караулова и многие другие знаменитости. Ведущими вечера по традиции стали Лера Кудрявцева и Андрей Малахов. Особенной гостьей мероприятия стала певица LP, автор хитов Рианны и Кристины Агилеры, которая порадовала гостей церемонии открытия своим выступлением.

Участников конкурса ждет целая неделя репетиций и выступлений. В этом году в оргкомитет конкурса поступило более двенадцати тысяч заявок со всего мира, а для участия в «Новой волне» отобрано всего четырнадцать артистов из девяти стран. Россию будут представлять победитель телепроекта «Главная сцена» Саша Санта, участники шоу «Голос» Василий Уриевский и Нана Хатл, а также Стас Море и Люся Чеботина.