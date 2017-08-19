В столице состоялся финал всероссийского конкурса красоты

Минувшим вечером в Москве состоялся финал всероссийского конкурса красоты «Миссис Россия 2017», за победу в котором боролись 35 претенденток. Корону победительницы получила супруга популярного телеведущего Дмитрия Диброва и мама троих детей Полина. Второе и третье место заняли представительницы Ижевска и Самары.

Публикация от POLINA DIBROVA (@polinadibrova) Авг 19 2017 в 5:53 PDT

Как стало известно, гостями мероприятия, прошедшего в одном из концертных залов столицы, стали Дмитрий Дибров, Наталья Подольская и Владимир Пресняков, Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин, Валдис Пельш, Елена Захарова, Арина Шарапова, Марина Ким и другие. Ведущими вечера были Яна Чурикова и Арчи.

Финалистки конкурса приняли участие в театрализованном показе вечерних и авторских коллекций платьев. Самую красивую жену и маму выбрало компетентное жюри, в состав которого вошли Алена Хмельницкая, Александр Ревва, Зара, Александр Носик, Эдгард Запашный, Катя Лель, Эвелина Бледанс, Ольга Кабо.

Публикация от Микроблейдинг бровей🌱 (@yulia_tv) Авг 19 2017 в 11:38 PDT

Напомним, всероссийский конкурс красоты «Миссис Россия» проводится с 1998 года. Принять участие в смотре могут россиянки в возрасте от 22 до 43 лет. В правилах конкурса прописаны два обязательных условия участия: штамп в паспорте, свидетельствующий о заключении брака, и наличие как минимум одного ребенка.