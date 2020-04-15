Полина Диброва показала нежный образ в пижаме и рассказала, как проводит время в самоизоляции

«Дом милый дом. Наверно, я никогда столько времени в нем не проводила. Открывается по-новому. Люблю его очень. Скоро стукнет ровно 9 лет как мы живем в Лапино. А эти недели подтвердили, что мы посторожило настоящий маленьким мир внутри большого. Кто занят генеральной уборкой, как и я?», — написала она.

«Красотулечка», «Такая милая мама», «Полина вы безумна красивы. Богиня красоты», — написали ей в комментариях.

А как вы коротаете время во время самоизоляции?