Полина Диброва показала нежный образ в пижаме и рассказала, как проводит время в самоизоляции
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Молодая жена Дмитрия Диброва Полина рассказала подписчикам, как проходит ее время в самоизоляции из-за коронавируса. Пост в Instagram она сопроводила нежным домашним фото в пижаме.
«Дом милый дом. Наверно, я никогда столько времени в нем не проводила. Открывается по-новому. Люблю его очень. Скоро стукнет ровно 9 лет как мы живем в Лапино. А эти недели подтвердили, что мы посторожило настоящий маленьким мир внутри большого. Кто занят генеральной уборкой, как и я?», — написала она.
«Красотулечка», «Такая милая мама», «Полина вы безумна красивы. Богиня красоты», — написали ей в комментариях.
А как вы коротаете время во время самоизоляции?
Фото и видео: Instagram
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