Полина Диброва показала фото с младенцем: «Самое лучшее, что может произойти с женщиной — рождение ребенка»
Популярный ведущий Дмитрий Дибров всегда мечтал о большой семье. Молодая супруга Полина не подвела: один за другим в семье появилось трое очаровательных мальчишек — Александр, Федор и Илья. Многодетная мама не раз говорила, что ее счастье — самый лучший муж и дети. «Хочется, чтобы эта сказка длилась вечно», — признавалась она. Но обзаводиться четвертым ребенком 28-летняя мамочка не спешит.
Фотографии, которые появились в блоге звезды несколько часов назад, восхитили подписчиков. На них женщина запечатлена с новорожденным младенцем:
«Как давно я не держала такую кроху. Новый человек! Человечище!!!!!! Самое лучшее, что может произойти с женщиной — рождение ребенка! Поздравляю мою дорогую @eseniyaaaaa, теперь ты официально — Мама. Столько всего интересного впереди у вашей семьи! Дай Бог счастья и здоровья.Ты родила чудо», — написала жена Дмитрия Диброва.
«Полина, вы очаровательны», «Какой крошка», «Прелесть», «Кажется, вы с мужем не против еще в роддом сгонять», «Полина, по лицу видно, уже готовы пойти в роддом за девочкой», — восхищены подписчики.
Ранее многодетная мама признавалась, что «готова родить хоть десятерых», но только когда подрастут ее сыновья: «Пока мы с Димой решили бросить все силы на воспитание наших мальчиков и максимум времени уделять им».
Фото: instagram