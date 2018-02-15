Полина Диброва показала фото с младенцем: «Самое лучшее, что может произойти с женщиной — рождение ребенка»

«Как давно я не держала такую кроху. Новый человек! Человечище!!!!!! Самое лучшее, что может произойти с женщиной — рождение ребенка! Поздравляю мою дорогую @eseniyaaaaa, теперь ты официально — Мама. Столько всего интересного впереди у вашей семьи! Дай Бог счастья и здоровья.Ты родила чудо», — написала жена Дмитрия Диброва.

«Полина, вы очаровательны», «Какой крошка», «Прелесть», «Кажется, вы с мужем не против еще в роддом сгонять», «Полина, по лицу видно, уже готовы пойти в роддом за девочкой», — восхищены подписчики.

Ранее многодетная мама признавалась, что «готова родить хоть десятерых», но только когда подрастут ее сыновья: «Пока мы с Димой решили бросить все силы на воспитание наших мальчиков и максимум времени уделять им».

Фото: instagram