Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Полина Диброва показала фото с младенцем: «Самое лучшее, что может произойти с женщиной — рождение ребенка»

1 / 10
Фото из Instagram Полины Дибровой
Arrows-left
Arrows-right
Reload
Материнство очень подходит супруге 58-летнего Дмитрия Диброва.

Популярный ведущий Дмитрий Дибров всегда мечтал о большой семье. Молодая супруга Полина не подвела: один за другим в семье появилось трое очаровательных мальчишек — Александр, Федор и Илья. Многодетная мама не раз говорила, что ее счастье — самый лучший муж и дети. «Хочется, чтобы эта сказка длилась вечно», — признавалась она. Но обзаводиться четвертым ребенком 28-летняя мамочка не спешит.

Фотографии, которые появились в блоге звезды несколько часов назад, восхитили подписчиков. На них женщина запечатлена с новорожденным младенцем:

«Как давно я не держала такую кроху. Новый человек! Человечище!!!!!! Самое лучшее, что может произойти с женщиной — рождение ребенка! Поздравляю мою дорогую @eseniyaaaaa, теперь ты официально — Мама. Столько всего интересного впереди у вашей семьи! Дай Бог счастья и здоровья.Ты родила чудо», — написала жена Дмитрия Диброва.

«Полина, вы очаровательны», «Какой крошка», «Прелесть», «Кажется, вы с мужем не против еще в роддом сгонять», «Полина, по лицу видно, уже готовы пойти в роддом за девочкой», — восхищены подписчики.

Ранее многодетная мама признавалась, что «готова родить хоть десятерых», но только когда подрастут ее сыновья: «Пока мы с Димой решили бросить все силы на воспитание наших мальчиков и максимум времени уделять им».

Фото: instagram

Обсуждаемое
Мощный торс и блестящие мускулы: дочь Павла Воли показала, как выглядит папа на самом деле
Дмитрий Маликов шокировал дочь неожиданным признанием: «Ты приемная»
«Это наше личное дело»: у Юлии Ковальчук разгорелся конфликт с поклонниками из-за имени дочери
61-летний Ефим Шифрин продемонстрировал мощный торс и стальной пресс
Анфиса Чехова раскрыла главный секрет правильного похудения: «Иначе вес будет возвращаться снова и снова»
«Быть счастливым каждый день»: Елена Маликова ответила на нападки хейтеров
Гороскоп