Вечером 3 декабря стало известно имя «Миссис Москвы — 2017»

3 декабря в юбилейный двадцатый раз в столице состоялся финал конкурса красоты «Миссис Москва — 2017», проводимый фондом Аллы Маркиной «Планета женщин» среди самых активных, талантливых и красивых мам столицы России. Своим личным примером лучшие мамы и жены города вдохновляют юных девушек Москвы на поддержание вечных ценностей материнства и женственности. Стоит отметить, что участницы конкурса являются мамами двоих, троих и, порой, шестерых детей.

Дмитрий Дибров и его супруга Полина, ставшая победительницей конкурса «Миссис Россия — 2017», выступили ведущими красочного мероприятия. Компетентное жюри, в состав которого вошли Алла Духова, Екатерина Гордон, Дмитрий Хрусталев, Андрей Разин и другие знаменитости, выбрало троих победительниц из шестнадцати финалисток.