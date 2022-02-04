Полиция нашла тело убитой мужем «Мисс Кузбасс-2010» Ксении Сапожковой

4 февраля сотрудники правоохранительных органов нашли тело пропавшей Ксении Сапожковой. Девушка исчезла в августе. 11 января ее муж Александр Попов обратился в полицию с заявлением о пропаже супруги. Позже следователям он рассказал историю о том, что Ксения еще летом уехала из страны и ведет с ним переписку в социальных сетях.

Однако следователи выяснили, что Ксения не покидала пределы РФ. Какое-то время мужчина самостоятельно отвечал родственникам девушки от ее лица, поддерживая легенду о том, что она жива.

Ранее Александр Попов арестовали по подозрению в убийстве супруги. Он признал вину и рассказал полиции, что выбросил останки убитой в реку. Долгое время шли поиски, но водолазы ничего не обнаружили.

Место, где нашли тело Ксении Сапожковой, находится недалеко от дома, в котором она проживала с мужем. По данным Telegram-канала 112, убийство произошло во время ссоры.

На данный момент Теперь главная задача следствия — установить дату, в которую произошло преступление. Александра Попова обвиняют в убийстве по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до 15 лет.