Полиция изъяла у дочери Шпигеля драгоценности, подаренные Басковым

Как пишет «Коммерсант», больше всего Шпигеля поражает то, что полиция изъяла драгоценности его дочери. «У нее изъяли кольца и украшения. Но, послушайте, она была замужем за Басковым, и это Басков подарил ей эти украшения! Какое это имеет отношение ко мне? Это ее собственные, личные вещи. Она взрослый человек», — подчеркнул он.

Николай Басков и Светлана Шпигель сочетались узами брака в 2001 году. Через пять лет девушка родила «золотому голосу России» сына Бронислава. Однако семья просуществовала недолго, пара развелась в 2007-м. Что именно стало причиной разлада в отношениях, неизвестно. Семья Шпигель была против того, чтобы Басков виделся с сыном. По поводу задержания бывшего тестя Басков ничего комментировать не стал.