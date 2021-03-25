Полиция изъяла у дочери Шпигеля драгоценности, подаренные Басковым
Фото: Global Look Press
Фармацевтического магната ранее арестовали по подозрению в даче взятки в виде дорогих часов экс-губернатору Пензенской области. Правоохранительные органы провели обыски в квартирах бизнесмена и его родных. Как признался Шпигель, находящийся в изоляторе временного содержания, он чувствует себя плохо и даже потерял сознание.
Фото: Instagram/@nikolaibaskov
Как пишет «Коммерсант», больше всего Шпигеля поражает то, что полиция изъяла драгоценности его дочери. «У нее изъяли кольца и украшения. Но, послушайте, она была замужем за Басковым, и это Басков подарил ей эти украшения! Какое это имеет отношение ко мне? Это ее собственные, личные вещи. Она взрослый человек», — подчеркнул он.
Николай Басков и Светлана Шпигель сочетались узами брака в 2001 году. Через пять лет девушка родила «золотому голосу России» сына Бронислава. Однако семья просуществовала недолго, пара развелась в 2007-м. Что именно стало причиной разлада в отношениях, неизвестно. Семья Шпигель была против того, чтобы Басков виделся с сыном. По поводу задержания бывшего тестя Басков ничего комментировать не стал.
Фото: Global Look Press, Instagram/@nikolaibaskov
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!