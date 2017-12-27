Политик взлетела в популярном аттракционе — аэродинамической трубе.

Многочисленные фолловеры политика высоко оценили ее смелость: «Крутое ощущение👍👏», «Вы молодец!👍», «Смелая!», «Здорово! Адреналинчик!», « Ну вы отчаянная девчонка! Молодец», «Вот это я понимаю, кайф!!!», «Экстремальщица», «Снимаю перед вами шляпу. Вы и так все время в полёте! 😉 А теперь и в реальном полете!», «Я все время живу накануне чего-то! Накануне строки, накануне полёта, накануне любви, накануне удачи! Вот проснусь я и утром все будет иначе!»», «Супер!!!👍😎🖒 Отличное завершение 2017 г.!!!🙌», «Вот это да 😲 👍Наверное,ощущения непередаваемые, круть 👍😍😊».

Ирина Хакамада взлетела в аэродинамической трубе в Дубае. Отмечается, что главное отличие этого аттракциона от остальных собратьев в том, что это первая в мире вертикальная аэротруба под крышей. Кроме того, ее высота 10 метров, что позволяет взлетать высоко.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — Прим.ред.)

Фото: instagram