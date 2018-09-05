«Пол поплыл»: Анастасию Решетову раскритиковали за чрезмерное увлечение фотошопом

«Фотошоп!!! Кривые перила 🤪», «Фотошоп! Пол поплыл, вместе с перилами», «Че, в этот раз плохо получилось редактировать фото», «Фотошоп заметен на попе) округляла походу)», «Переборщила с фотошопом подруга))», «С яхтой что-то не то сзади 🤔», «Не фото, а сплошной фотошоп», «Фотошоп жесткий», «Пол плывет, перила плывут», «Горизонт поплыл, обработка уровень-Бог», «Откровенный фотошоп…», — написали фолловеры. Тем не менее, многие встали на защиту брюнетки: «Настя, не слушайте их, вы прекрасны», «Божественна!», «Какая красивая девочка, твой магический взгляд и нежная улыбка -, словно, олицетворение «райского наслаждения»», «Настя, вы безумно красивая девушка», «Это ее фигура! Посмотрите на мисс Россия, она сейчас похудее даже».

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Фото: instagram