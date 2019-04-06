«Поколение растет восхитительное»: Валерий Меладзе выбрал двух финалистов своей команды в шоу «Голос. Дети»

В музыкальном телепроекте «Голос. Дети» продолжается этап поединков. 5 апреля в эфир вышел очередной выпуск шестого сезона шоу, в котором на импровизированном ринге сразились участники команды Валерия Меладзе. По правилам проекта, Валерий Меладзе поделил участников на 5 троек, которые должны были исполнить одну заранее подготовленную вместе с наставником композицию. Задача Валерия Шотаевича заключалась в том, чтобы оставить лишь одного участника из каждой тройки. Затем оставшимся пятерым исполнителям нужно было еще раз исполнить свои песни со «слепых прослушиваний» на этапе «Песня на вылет». В завершение Валерий Меладзе выбрал двух исполнителей, которые прошли в финал шестого сезона шоу «Голос. Дети».
Виктория Николаева, Мария Федулова и Яна Тен открыли этап поединков для команды Меладзе. Трио зажигательно исполнило популярную песню группы Serebro «Между нами любовь». В следующий этап прошла Мария Федулова. Вторая тройка, в которую вошли Иван Стариков, Ержан Максим и Ислам Балкоев, надолго запомнится телезрителям. Валерий Шотаевич предложил юным тенорам исполнить «Синюю вечность» из репертуара Муслима Магомаева. Несмотря на то, что Ержану, приехавшему из Казахстана, весьма непросто дается русский язык, это не помешало исполнить свою партию настолько восхитительно, чтобы пройти в следующий этап.
Хит Камилы Кабелло Havana достался Елизавете Шамиевой, Лизе Хупения и Анастасии Сисаури. В «Песню на вылет» прошла Настя. Самая юная тройка — семилетние Лев Мулло, Яна Хван и Митя Пуховский — показали, каким должен быть «детский» «Голос», исполнив песню «Мы к вам заехали на час» из мультфильма «Бременские музыканты». Валерий Меладзе сидел в кресле наставника в обнимку с плюшевыми талисманами самых маленьких участников. Дальнейшее участие в шоу продолжил Митя Пуховский.
Этап «Поединков» для команды Валерия Шотаевича завершало мужское трио — Михаил Григорян, Жан Маким и Андрей Калашов, взорвавшие зал своим исполнением хита Imagine Dragons — Believer.
Сразу после завершения «Поединков» стартовал этап «Песня на вылет». Первой на сцену вышла Мария Федулова с песней Don’t Stop Me Now. Следующим эстафету продолжил Ержан Максим, вновь сорвавший овации исполнением Ama credi e vae Андреа Бочелли. На смену будущей оперной звезде на сцену вышла Анастасия Сисаури с песней All About That Bass. Митя Пуховский звонко исполнил «Вдоль По Питерской», а Миша Григорян завершил этап песней Бруно Марса Versace On The Floor.
Валерию Шотаевичу пришлось сделать непростой выбор — все ребята показали отличный вокал. Однако в финал проекта вышли 11-летний Ержан Максим и 10-летний Миша Григорян.
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Текст: Наталья Емельянова
Фото: кадры из эфира
Видео: YouTube/ The Voice Kids Russia / Голос Дети