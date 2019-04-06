«Поколение растет восхитительное»: Валерий Меладзе выбрал двух финалистов своей команды в шоу «Голос. Дети»

В музыкальном телепроекте «Голос. Дети» продолжается этап поединков. 5 апреля в эфир вышел очередной выпуск шестого сезона шоу, в котором на импровизированном ринге сразились участники команды Валерия Меладзе. По правилам проекта, Валерий Меладзе поделил участников на 5 троек, которые должны были исполнить одну заранее подготовленную вместе с наставником композицию. Задача Валерия Шотаевича заключалась в том, чтобы оставить лишь одного участника из каждой тройки. Затем оставшимся пятерым исполнителям нужно было еще раз исполнить свои песни со «слепых прослушиваний» на этапе «Песня на вылет». В завершение Валерий Меладзе выбрал двух исполнителей, которые прошли в финал шестого сезона шоу «Голос. Дети».

Виктория Николаева, Мария Федулова и Яна Тен открыли этап поединков для команды Меладзе. Трио зажигательно исполнило популярную песню группы Serebro «Между нами любовь». В следующий этап прошла Мария Федулова. Вторая тройка, в которую вошли Иван Стариков, Ержан Максим и Ислам Балкоев, надолго запомнится телезрителям. Валерий Шотаевич предложил юным тенорам исполнить «Синюю вечность» из репертуара Муслима Магомаева. Несмотря на то, что Ержану, приехавшему из Казахстана, весьма непросто дается русский язык, это не помешало исполнить свою партию настолько восхитительно, чтобы пройти в следующий этап.