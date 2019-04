«Поколение растет восхитительное»: Валерий Меладзе выбрал двух финалистов своей команды в шоу «Голос. Дети»

Сразу после завершения «Поединков» стартовал этап «Песня на вылет». Первой на сцену вышла Мария Федулова с песней Don’t Stop Me Now. Следующим эстафету продолжил Ержан Максим, вновь сорвавший овации исполнением Ama credi e vae Андреа Бочелли. На смену будущей оперной звезде на сцену вышла Анастасия Сисаури с песней All About That Bass. Митя Пуховский звонко исполнил «Вдоль По Питерской», а Миша Григорян завершил этап песней Бруно Марса Versace On The Floor.

Валерию Шотаевичу пришлось сделать непростой выбор — все ребята показали отличный вокал. Однако в финал проекта вышли 11-летний Ержан Максим и 10-летний Миша Григорян.

Следите за новыми выпусками шоу «Голос. Дети» каждую пятницу на Первом канале после программы «Время».

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Текст: Наталья Емельянова

Фото: кадры из эфира

Видео: YouTube/ The Voice Kids Russia / Голос Дети