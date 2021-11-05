Покойного отца Майкла Дугласа обвинили в том, что 67 лет назад он изнасиловал русскую актрису

75-летняя актриса Лана Вуд написала мемуары под названием «Младшая сестра», которые появятся на полках магазинов только 9 ноября. Однако публику поразил отрывок, который содержи в себе описание действий сомнительного характера Кирка Дугласа по отношению к ее старшей сестре.

На данный момент ни Натали, ни Кирка уже нет в живых. Отец Майкла Дугласа умер в феврале 2020 года.

Отрывок из книги «Младшая сестра» описывает ситуацию, произошедшую в 1955 году, когда 17-летняя Натали снималась в фильме «Искатели». На тот момент мать девочек Светлана Захаренко хотела помочь дочери достичь небывалых высот в голливудской карьере, и посчитала, что в этом ей сможет помочь известный актер Кирк Дуглас. Захаренко отправила дочку в отель Chateau Marmont, где находился Кирк, а сама ожидала в машине, там же находилась и Лин.

Как пишет Лин, когда Натали вернулась в машину «она и мама начали о чем-то шептаться. Я не могла расслышать и разобрать, о чем они говорили. Что-то плохое случилось с моей сестрой, но я была, видимо, слишком маленькой, чтобы мне об этом рассказывать». Спустя годы Натали сама призналась сестре о факте произошедшего в ту ночь, однако просила не обнародовать эту информацию.

Как считает Лин, ее мать и сестра скрывали эту ситуацию, дабы не портить карьеру и жизнь Дугласу.