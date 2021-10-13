Стало известно, как на самом деле зарабатывала миллионы покойная жена Шаляпина

Юрист отметил, что вуз имеет плохую репутацию среди учебных заведений Канады. «Что выяснилось? Что в 2015 году они обанкротились. При этом все эти схемы, которые работают, к сожалению, сейчас на нашем рынке, полулегальные, они работали ранее и на Западе. В чем схема? Студенты брали ссуды на обучение в банках. А дальше соответственно колледж разорялся и деньги пропадали», — выяснил Бенхин. Буквально за несколько месяцев до банкротства здание колледжа было выставлено на продажу. Адвокат называет это «грандиозной аферой». «Все это не очень чистая история. Имела ли к этим учредителям или к этим аферам отношение Девис, я утверждать не могу. В открытых источниках мы информации не найдем, да и прошло шесть лет», — добавил Александр.

Напомним, что супруга артиста Прохора Шаляпина Татьяна Клаудиа Девис скончалась в конце сентября от коронавируса. Женщина долгое время находилась в коме, из которой уже не вышла. Возлюбленные поженились за 2 месяца до смерти Татьяны.