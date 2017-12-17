Илана Юрьева в коротком облегающем платье удивила подписчиков округлившимся животиком.

29-летняя звезда комедийного шоу «Уральские пельмени» Илана Юрьева может похвастаться стройной фигурой. Некоторое время назад артистка избавилась от нескольких лишних килограммов, набранных во время гормонального сбоя, о чем она рассказала подписчикам своего Instagram. Илана придерживается правильного питания и активно занимается спортом, что позволяет ей поддерживать тело в идеальной форме.

Один из последних снимков, опубликованных в Instagram актрисы, натолкнул подписчиков на мысли о ее «интересном положении». Короткое облегающее платье, в котором Илана сфотографирована с Михаилом Пореченковым, подчеркнуло ее изменившуюся фигуру.