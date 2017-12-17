Поклонники заподозрили звезду «Уральских пельменей» в беременности
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Илана Юрьева в коротком облегающем платье удивила подписчиков округлившимся животиком.
29-летняя звезда комедийного шоу «Уральские пельмени» Илана Юрьева может похвастаться стройной фигурой. Некоторое время назад артистка избавилась от нескольких лишних килограммов, набранных во время гормонального сбоя, о чем она рассказала подписчикам своего Instagram. Илана придерживается правильного питания и активно занимается спортом, что позволяет ей поддерживать тело в идеальной форме.
Один из последних снимков, опубликованных в Instagram актрисы, натолкнул подписчиков на мысли о ее «интересном положении». Короткое облегающее платье, в котором Илана сфотографирована с Михаилом Пореченковым, подчеркнуло ее изменившуюся фигуру.
Свои предположения фолловеры Иланы выразили в комментариях: «Вы беременны?», «Беременна?», «Ух ты Вы беременны ???», «ты правда беременна?», «Животик появился».
Напомним, Илана Юрьева замужем за Дмитрием Дылдиным. Супруги воспитывают дочь Диану, появившуюся на свет в 2015 году.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — Прим.ред.)
Фото: instagram