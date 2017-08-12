Свежий снимок телеведущей смутил пользователей Сети

41-летняя телеведущая Тина Канделаки может похвастаться не только хорошей фигурой, но и прекрасным вкусом в одежде. Однако снимок с недавнего мероприятия, который Тина опубликовала в своем блоге, вызвал у поклонников жаркие споры.

Телеведущая сфотографирована в свободном светло-салатовом платье с объемной юбкой. Складки на платье визуально увеличили фигуру телезвезды, что дало повод для слухов. Поклонники Тины предположили, что телеведущая находится в интересном положении.

Публикация от Тина Канделаки (@tina_kandelaki) Авг 12 2017 в 10:12 PDT

«Ты опять беременна?», «Похоже, у Тины и Василия будет малыш?», «Не уж то беременна?», «Красота! Это платье делает Вас аппетипной пышкой», «Полнит это платье стройную Тину», «Вы прекрасны, платье не очень», — писали подписчики в комментариях.

Напомним, Тина Канделаки замужем за директором по особым поручениям Госкорпорации «Ростех» Василием Бровко. От первого брака телеведущая воспитывает двоих детей — 17-летнюю Меланию и 15-летнего Леонтия.

(Орфография и пунктуация авторов сохранены. — прим.ред.)