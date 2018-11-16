Поклонники заподозрили Ларису Гузееву в расставании с Игорем Бухаровым

Многие подписчики предположили, что таким образом телеведущая сообщила о своем разводе с Игорем Бухаровым: «Что значит ничья и свободна? Не волнуйте нас, обоснуйте», «А как же муж?», «Лариса, Вы действительно свободны?», «Лариса, вы с Игорем расстались? Почему это вы ничья и свободна?», «Лариса такая прекрасная женщина, как ничья доча , сын, невестка, может, я что-то пропустила насчёт мужа, ну как так, такая пара, что случилось?», «». Тем не менее, большинство уверено, что отдых понадобился Гузеевой, чтобы восстановиться после смерти матери.