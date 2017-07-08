Настасья Самбурская любит выкладывать в Instagram необычные снимки: например, поклонники уже привыкли к частым экспериментам актрисы с фотошопом. В этот раз Настасья обработала свой портрет в приложении FaceApp, которое позволяет представить, как выглядит один и тот же человек разного возраста и пола. «Ну пацан я явно симпатичный 😂👍🏽», — подписала снимок актриса.

Ну пацан я явно симпатичный 😂👍🏽 Публикация от НАСТАСЬЯ СамбурскАя (@samburskaya) Июл 8 2017 в 10:15 PDT

Как сообщает WMJ.ru, подписчики Настасьи наперебой начали писать в комментариях, что девушка очень похожа на Максима Галкина: «На Галкина похожа в мужском облике», «Пацан на Галкина похож», «Галкин, ты что ли?», «Пацан- вылитый Галкин». Некоторые увидели также черты Дмитрия Нагиева и Стаса Пьехи.

А как вам кажется, на кого больше похожа Настасья Самбурская в мужском облике?

(Орфография и пунктуация авторов сохранены. — прим.ред.)