Поклонники разочарованы новым шоу Дмитрия Нагиева на YouTube: «Что-то не зашло»

Не все зрители остались недовольный сценарием, некоторые его вообще не поняли. «Нужен сценарист. Актерская игра и идея хорошая, но не хватает динамики и развития сюжета», — оставил комментарий один из пользователей сети. «Досмотрел только из-за уважения к Дмитрию. Может, я не смекнул в чем фишка», «Это фиаско, братан», «Даже странно, что это реально выпустили», — вторят ему другие пользователи сервиса.

Но вовсе не это стало причиной большинства негативных откликов на шоу. Поклонники пожаловались, что в видео слишком много рекламы, которой отведено достаточно продолжительное количество времени. Многие комментаторы саркастически отнеслись к такому решению: «Зашёл посмотреть рекламу, а тут Нагиев какой-то», «Интересно в рекламу интегрировали выпуск... Почти незаметно», «А можно ещё больше рекламы, в самом первом ролике?», «Как то некрасиво, что первое, с чего вы начинаете творчество на ютубе — это реклама. Чувство, что ради бабла только сюда пришли», — иронизируют и негодуют подписчики в комментариях.

Тем не менее, нашлись и те, кто поддержал смелые творческие эксперименты Дмитрия: «По-моему Нагиеву нравятся такие странные экспириенсы. Раз человек кайфует, пусть и дальше продолжает в этом духе», — написала одна из поклонниц.

Дмитрий Нагиев объявил о запуске шоу на сервисе YouTube два дня назад. Актер анонсировал первый выпуск у себя в Инстаграм: «Мы старались, снимали, и вы перешагните через себя, посмотрите, не отворачивайтесь», — написал он на своей странице.