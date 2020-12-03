Поклонники раскритиковали 49-летнюю ведущую, задравшую ногу в платье с разрезом
Фото: instagram.com/noholdenback
Полемика развернулась по поводу сторис в ее Instagram. Женщина опубликовала в социальной сети фотографию в леопардовом платье длины миди бренда AX Paris и черных ботфортах на каблуках. Наряд знаменитости стоит 45 фунтов стерлингов (4520 рублей). Он имеет большой разрез на бедре, который продемонстрировала Холден.
На кадрах она изображена на фоне рождественских декораций в студии радиостанции Heart Radio. Телеведущая подняла ногу и поставила ее на подарочную коробку.
Подписчикам знаменитости снимок пришел не по душе. По их словам, британке в среднем возрасте не стоило выкладывать на всеобщее обозрение фото с поднятой ногой. «Морщинистая кожа на ногах выдает ее возраст», - подчеркнули они. «Ужасная женщина», - пришли к выводу в комментариях. «Она выглядит смешно», - согласились другие. «Она выглядит старше своего возраста. Полагаю, ей за 50? Вдобавок шоу-бизнес старит большинство людей, поскольку сфера гнилая», - уверены они.
Это не первое фото, из-за которого критикуют Аманду Холден. В ноябре она появилась в Сети в мини-юбке. На видео британка позирует в черных водолазке, колготках и сапогах на каблуках, а также синей мини-юбке бренда Zara.
Фото: Instagram/@noholdenback
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