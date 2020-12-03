Поклонники раскритиковали 49-летнюю ведущую, задравшую ногу в платье с разрезом

Полемика развернулась по поводу сторис в ее Instagram. Женщина опубликовала в социальной сети фотографию в леопардовом платье длины миди бренда AX Paris и черных ботфортах на каблуках. Наряд знаменитости стоит 45 фунтов стерлингов (4520 рублей). Он имеет большой разрез на бедре, который продемонстрировала Холден.

На кадрах она изображена на фоне рождественских декораций в студии радиостанции Heart Radio. Телеведущая подняла ногу и поставила ее на подарочную коробку.