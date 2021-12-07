Один в один: поклонников удивило сходство дочери Филиппа Киркорова с ее крестной матерью
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Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press
Исполнитель хита «Цвет настроения синий» опубликовал кадры с вечеринки в стиле мультфильма «Круэлла», которую он устроил для своей дочки. На фотографии запечатлены виновница торжества, сам Киркоров, блогер Даня Милохин, певица Клава Кока, а также малоизвестная публике бизнесвумен Наталья Ефремова. «Спасибо каждому за добрые слова, за прекрасные подарки, за искренние улыбки и чистые сердца. Все это чудо сотворила наша крестная мама Наташа Ефремова в честь юбилея Аллы-Виктории и презентации KIRKOROV event», — подписал Киркоров свой пост.
Крестная мама привлекла большое внимание подписчиков певца, которые предположили, что она вовсе не крестная его дочери. Под фотографией появилась масса комментариев с догадками: «Виктория и рядом стоящая женщина просто одно лицо»; «Мне кажется, на первом фото не только крестная мама, но и биологическая»; «Девочка с годами все больше похожа на свою крестную маму… К чему бы это?!»
Известно, что оба ребенка Филиппа Киркорова — Алла-Виктория и Мартин — появились на свет благодаря использованию услуги суррогатного материнства. Поклонники певца уже далеко не первый год подозревают, что Наталья Ефремова является биологической матерью детей певца.
Фото: Instagram, Global Look press