Один в один: поклонников удивило сходство дочери Филиппа Киркорова с ее крестной матерью

Крестная мама привлекла большое внимание подписчиков певца, которые предположили, что она вовсе не крестная его дочери. Под фотографией появилась масса комментариев с догадками: «Виктория и рядом стоящая женщина просто одно лицо»; «Мне кажется, на первом фото не только крестная мама, но и биологическая»; «Девочка с годами все больше похожа на свою крестную маму… К чему бы это?!»