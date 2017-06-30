В Instagram знаменитости перестали появляться фотографии, что не на шутку взволновало фанатов

Несколько часов назад Ольга разместила в Instagram новую запись с фотографией, под которой уточнила, что никуда не пропадала. «Мои хорошие, я не пропала. Я тут, все хорошо...просто оооочень много работы, круглосуточно, с утра до ночи...кто скучает по мне, смотрите меня в сторис...Инстаграм - это не вся моя жизнь, и, бывает, что просто нет реально времени сфоткаться🙄 Я говорила, что я вас очень люблю ???» — гласит подпись.