Поклонники Ольги Бузовой «потеряли» кумира
31-летняя телеведущая Ольга Бузова — одна из самых активных пользователей Instagram. О каждом своем шаге звезда светской хроники сообщает своим фанатам фото- и видеозаписями. Поэтому, когда в микроблоге знаменитости перестали появляться ее новые снимки, фолловеры забили тревогу.
Несколько часов назад Ольга разместила в Instagram новую запись с фотографией, под которой уточнила, что никуда не пропадала. «Мои хорошие, я не пропала. Я тут, все хорошо...просто оооочень много работы, круглосуточно, с утра до ночи...кто скучает по мне, смотрите меня в сторис...Инстаграм - это не вся моя жизнь, и, бывает, что просто нет реально времени сфоткаться🙄 Я говорила, что я вас очень люблю ???» — гласит подпись.
Напомним, Ольга Бузова не только ведет шоу «Дом-2», но активно строит карьеру певицы и создает одежду под собственным брендом.
(Орфография и пунктуация авторов сохранены.— прим.ред.)
Фото: instagram.com