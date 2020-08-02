Поклонники оценили стройную фигуру Инны Маликовой: «Да вы спортсменка!»
Фото: Instagram/ @innamalikova
Инна Маликова - признанная московская красавица. Она успевает не только руководить группой «Новые самоцветы», но и всегда отлично выглядеть. Помогают звезде в этом постоянные тренеровки.
Артистка и продюсер призналась поклонникам она активно пытается прийти в форму после отдыха. На новом фото в Инстагарам она предстает в коротких спортивных шортах и тренировочном топе.
«После отдыха вернулась полноценно к спорт режиму. Стараюсь максимально заниматься на улице, пока есть такая возможность. Ведь что может быть лучше пробежки на свежем воздухе?» - поделилась Инна с поклонниками.
Аудитория оценила подтянутую фигуру Маликовой: «Девочка! Стройняшка! Красавица!», «Классная фигурка», «Спортсменка Инна». Многие подписчики отметили, что тоже пытаются наслаждаться теплыми деньками и предпочитают тренироваться на свежем воздухе. «У меня ходьба часовая с утра и вечером, но в хорошем ритме и фитнес», «Согласна. Люблю пробежки на воздухе.... Спортивный зал не плохая альтернатива когда на улице зима...» - пишут поклонники.
Инна Маликова - сестра известного музыканта и композитора Дмитрия Маликова. Сегодня девушка является руководителем и солисткой группы «Новые самоцветы». Инна была замужем за бизнесменом Владимиром Антоничуком, но в 2011 году пара рассталась. У Маликовой есть сын Дмитрий, котрый сейчас проживает в Европе.
Фото и видео: Instagram/@innamalikova
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