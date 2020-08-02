Поклонники оценили стройную фигуру Инны Маликовой: «Да вы спортсменка!»

Артистка и продюсер призналась поклонникам она активно пытается прийти в форму после отдыха. На новом фото в Инстагарам она предстает в коротких спортивных шортах и тренировочном топе.

«После отдыха вернулась полноценно к спорт режиму. Стараюсь максимально заниматься на улице, пока есть такая возможность. Ведь что может быть лучше пробежки на свежем воздухе?» - поделилась Инна с поклонниками.