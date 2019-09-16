Поклонники оценили фото Дарьи Поверенновой в стильном пальто: «Слов нет – хороша!»

Дарья Повереннова призналась, что у нее не было фотографии в сердце столицы. Но актриса заполнила этот пробел.
«Ну, наконец-то и у меня теперь есть фото на Красной Площади! Не поверите, не было ни одного! Место магическое, да и погода добавила драматизма», - написала Дарья под снимками на Красной площади (орфография, пунктуация и стилистика авторов в тексте сохранены, — прим. ред.).
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Ну, наконец-то и у меня теперь есть фото на Красной Площади! Не поверите, не было ни одного! Место магическое, да и погода добавила драматизма. Спасибо @anna_sharonova_photo за идею! Спасибо @bosco_di_ciliegi за осеннее тепло в «лице» роскошного пальто от @ermannoscervino. Я не смогла выбрать между этими двумя фотографиями, и даже долго «тасовала» очерёдность кадров. Как вам кажется, я справилась? Одним словом, какое фото вам больше нравится? . #дарьяповереннова #краснаяплощадьмосква #москвасейчас #безфильтра #moscow🇷🇺
Поклонникам актрисы понравился и антураж снимков, и стильное пальто, и, конечно, сама их любимица. Комплименты не заставили себя долго ждать.
«Красивое пальто и вам очень идет», «Второе фото на обложку журнала», «Дашенька, Вы как всегда безупречны», «Слов нет. Хороша», «Так, красивая женщина, хватит понижать своей красотой и шармом самооценку обычных девушек», - написали Поверенновой в комментариях.
А какое фото вам понравилось больше?
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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