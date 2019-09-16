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Поклонники оценили фото Дарьи Поверенновой в стильном пальто: «Слов нет – хороша!»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Дарья Повереннова с котиком

Фото: Instagram

Актриса сфотографировалась на Красной площади.

Дарья Повереннова призналась, что у нее не было фотографии в сердце столицы. Но актриса заполнила этот пробел.

«Ну, наконец-то и у меня теперь есть фото на Красной Площади! Не поверите, не было ни одного! Место магическое, да и погода добавила драматизма», - написала Дарья под снимками на Красной площади (орфография, пунктуация и стилистика авторов в тексте сохранены, — прим. ред.).

Поклонникам актрисы понравился и антураж снимков, и стильное пальто, и, конечно, сама их любимица. Комплименты не заставили себя долго ждать.

«Красивое пальто и вам очень идет», «Второе фото на обложку журнала», «Дашенька, Вы как всегда безупречны», «Слов нет. Хороша», «Так, красивая женщина, хватит понижать своей красотой и шармом самооценку обычных девушек», - написали Поверенновой в комментариях.

А какое фото вам понравилось больше?

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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