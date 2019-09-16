Поклонники оценили фото Дарьи Поверенновой в стильном пальто: «Слов нет – хороша!»

Поклонникам актрисы понравился и антураж снимков, и стильное пальто, и, конечно, сама их любимица. Комплименты не заставили себя долго ждать.

«Красивое пальто и вам очень идет», «Второе фото на обложку журнала», «Дашенька, Вы как всегда безупречны», «Слов нет. Хороша», «Так, красивая женщина, хватит понижать своей красотой и шармом самооценку обычных девушек», - написали Поверенновой в комментариях.

А какое фото вам понравилось больше?