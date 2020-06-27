Поклонники обсуждают стильное фото Агнии Кузнецовой и Максима Петрова: «Вы просто чудо»
Фото: Starface
34-летняя актриса Агния Кузнецова счастлива в браке с 41-летним хореографом Максимом Петровым. В своем Instagram звезда театра и кино показала новое стильное фото с любимым супругом: «Доброе утро, планета. Жизнь продолжается и нас ждёт много новых открытий ,дай бог вам не отчаиваться , если сейчас трудно. Все преодолеем и станцуем румбу на костях неудач )))» (прим. Passion.ru: орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены). Для фотосессии Агния выбрала короткое черное платье в тон костюму Максима.
«Очень красивые ✨✨✨», «Какое же идеально вылизанное фото», «Какие вы красивые, я вас очень люблю», «Шикарное фото🔥», «Вы оба хорошая пара, дай вам бог», «Вы просто чудо, а как пара вдвойне!» — комментируют фотографию подписчики Кузнецовой.
Напомним, Агния Кузнецова прославилась после выхода жестокой драмы Алексея Балабанова «Груз 200» и скандальной киноленты Валерии Гай Германики «Все умрут, а я останусь». Благодаря дружбе с Валерией Агния познакомилась с будущим мужем – в проекте «Танцы со звездами» режиссер выступала в паре с Максимом Петровым. Осенью 2015 года Кузнецова вышла замуж за своего избранника, а четыре года спустя у пары родился сын, которого назвали Андроном.
Фото: Instagram/@agniakyza, Globallookpress, Starface
Видео: Instagram/@agniakyza
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