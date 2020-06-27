Поклонники обсуждают стильное фото Агнии Кузнецовой и Максима Петрова: «Вы просто чудо»

«Очень красивые ✨✨✨», «Какое же идеально вылизанное фото», «Какие вы красивые, я вас очень люблю», «Шикарное фото🔥», «Вы оба хорошая пара, дай вам бог», «Вы просто чудо, а как пара вдвойне!» — комментируют фотографию подписчики Кузнецовой.

Напомним, Агния Кузнецова прославилась после выхода жестокой драмы Алексея Балабанова «Груз 200» и скандальной киноленты Валерии Гай Германики «Все умрут, а я останусь». Благодаря дружбе с Валерией Агния познакомилась с будущим мужем – в проекте «Танцы со звездами» режиссер выступала в паре с Максимом Петровым. Осенью 2015 года Кузнецова вышла замуж за своего избранника, а четыре года спустя у пары родился сын, которого назвали Андроном.