6-летнего Сашу и 5-летнего Мартина называют «братьями»

Внимательные поклонники Анастасии Стоцкой уже не раз обращали внимание на поразительное сходство сына популярной певицы Саши и сына Филиппа Киркорова Мартина. На днях в блоге Анастасии появился новый снимок звездных наследников. «Вчера был Крутой концерт в @porto_mare Спасибо любимый @fkirkorov - как всегда всё на высоте! 🌟🎵❤️❤️❤️И детки пообщались.😛😛😛Урааа!😻👧🏻👦🏻👦🏻», — подписала снимок Стоцкая.

Публикация от Anastasia (@100tskaya) Авг 18 2017 в 1:36 PDT

В комментариях к фотографии вновь появились слова о сходстве детей: «Красивые детки, 😍 но бесспорно Настин сын больше на Филиппа @fkirkorov похож, чем Мартин)», «Тройняшки», «Они копия с вашим сыном!!!!», «Как сын на Киркорова сына пахожи как двойняшки», «Как мальчишки похожи друг на друга 😆», «Всё похожи,все Киркоровы», « Как братья!», «Как похожи мальчики друг на друга».

Анастасия Стоцкая не комментирует подобные домыслы поклонников. Супруг певицы — человек не публичный, не принимает участие в съемках для СМИ, кроме того, Анастасия не публикует в Instagram совместные фотоснимки.

Напомним, Филипп Киркоров воспитывает двоих детей, рожденных суррогатной матерью, — 5-летних Мартина и Аллу-Викторию. У Анастасии Стоцкой также двое детей: 6-летний Саша и 3-месячная дочь Вера.

(Орфография и пунктуация авторов сохранены. — прим.ред.)