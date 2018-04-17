Поклонники обсуждают «помолодевшую» Ларису Долину

В этом году Ларисе Долиной исполнится 63 года, однако, артистка молодеет практически на глазах. В Сети появились фотографии, сделанные на недавних съемках нового выпуска «Сегодня вечером». Поклонники уверены, что на этих кадрах Долина выглядит на 20 лет моложе своего истинного возраста.