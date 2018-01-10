48-летняя Юлия Меньшова удивила поклонников новой фотографией.

Фотография, которую актриса Юлия Меньшова опубликовала в своем блоге вчера, вызвала массу пересудов. СМИ сообщают, что поклонники «не узнали» свою любимицу. Однако это не так.

«Как всегда очаровательна», «Прекрасно выглядите, пример для многих», «Очень красивая у Вас блузка», «Очень нравится Ваше чувство стиля, Вы потрясающи одеваетесь, все образы идеально подобраны», «А вам идут очки», «Озорные очки. Выглядите хорошо», «Ах какие бусики!!», «Классное ожерелье, я бы такое купила! Гармонирует с Вашим образом, Юлия Владимировна!», «Белая брошка.. ваше творение? покажите поближе», «А бусы тоже делали Вы сами?» — пишут они под снимком любимицы.

«А прическа сегодня особенно ксасива!!!!», «Как здорово счелкой, вам идет», «Юлечка, ну наконец-то супер прическа !!! Отлично и просто супер клаааассссс», «Очень стильно выглядите, Юля.., Прическа , просто , Супер , волосы» лежат» на загляденье», «Юлечка, так идет вам прическа и молоденькаяяя!!! Слава Богу, что навороты перестали делать))», «Ну, девочка прям. И взгляд соответствует образу-удивление, любопытство, восторг. Большая умница», — обсуждают они изменившуюся внешность звезды.

Некоторые заметили, что ведущая сильно похудела: «Юлия! Вы похудели????», «Похудела супер ну красавица», «Красотка))) худенькая совсем», «Ой, худенькая совсем, надо поправляться. Здоровья Вам», «Юлечка, худенькая вы такая... чуть полненькой вам лучше)) но люблю вас любую))».

А как вам новый образ Юлии?

Фото: instagram