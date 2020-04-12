Поклонники обсуждают фото Джованны Антонелли без макияжа: «Грустная, но красивая»
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Фото: Instagram Джованны Антонелли
44-летняя бразильская актриса Джованна Антонелли, знакомая российскому зрителю по роли Жади в сериале «Клон», поделилась с фолловерами необычным фото. Поклонники привыкли видеть Джованну в стильных образах с неизменной улыбкой на лице, а на новом снимке актриса не скрывает расстроенных чувств. «Не беспокойся о понимании, жизнь превосходит любое понимание», — цитирует Антонелли в подписи бразильскую писательницу Клариси Лиспектор.
Серая футболка, домашние брюки, отсутствие макияжа на лице — фолловеры восхищены естественной красотой звезды: «Грустная, но красивая», «Очень красивая», «Слишком идеальная», «Очень красивая в очках», «Почему такое серьезное лицо?», «Джованна всегда улыбалась, почему печальна?», «Замечательная», «Вечно красивая», «Всегда красиво и шикарно!», «Слишком красивая, я восхищаюсь тобой», «Есть ли кто-нибудь лучше этой женщины?», «Моя грустная муза».
А вам нравится Джованна Антонелли?
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото: Instagram
Видео: YouTube
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