Поклонники обсуждают фото Джованны Антонелли без макияжа: «Грустная, но красивая»

44-летняя бразильская актриса Джованна Антонелли, знакомая российскому зрителю по роли Жади в сериале «Клон», поделилась с фолловерами необычным фото. Поклонники привыкли видеть Джованну в стильных образах с неизменной улыбкой на лице, а на новом снимке актриса не скрывает расстроенных чувств. «Не беспокойся о понимании, жизнь превосходит любое понимание», — цитирует Антонелли в подписи бразильскую писательницу Клариси Лиспектор.