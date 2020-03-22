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Поклонники обсуждают фото Дианы Гурцкая без очков: «Шамаханская царица»

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Диана Гурцкая

Фото: Instagram Роберта Гурцкая

Брат известной певицы показал ее фото в неожиданном образе.

Черные очки — неизменный атрибут образа незрячей от рождения певицы Дианы Гурцкая. Однако недавно для фотосессии артистка согласилась снять очки. Неожиданные кадры опубликовал родной брат Дианы Роберт Гурцкая. «Есть такой крутой фотограф в Тбилиси и зовут его GIGI. Как Вам Фото?» — подписал фото продюсер.

«Красавица!», «Невероятно красиво, хрупко! Диана красавица!», «Шамаханская царица🔥», «Очень красиво! Диана красавица! Стильное фото!!», «Новый взгляд, необычно и красиво!», «Какая прелесть. Фото бесподобное. Такая красивая», «Шикарное фото, на этом фото Диана такая нежная, женственная ,кроткая и очень красивая», «Круто!! Но то ли Диана похудела, то ли ракурс такой - не узнала, как будто овал лица другой», "Настоящая царица, просто божественная», — комментируют подписчики.

А вам нравится это фото Дианы Гурцкая?

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото: Instagram, Globallookpress

Видео: YouTube

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