Поклонники обсуждают фото Дианы Гурцкая без очков: «Шамаханская царица»

«Красавица!», «Невероятно красиво, хрупко! Диана красавица!», «Шамаханская царица🔥», «Очень красиво! Диана красавица! Стильное фото!!», «Новый взгляд, необычно и красиво!», «Какая прелесть. Фото бесподобное. Такая красивая», «Шикарное фото, на этом фото Диана такая нежная, женственная ,кроткая и очень красивая», «Круто!! Но то ли Диана похудела, то ли ракурс такой - не узнала, как будто овал лица другой», "Настоящая царица, просто божественная», — комментируют подписчики.

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