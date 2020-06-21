Поклонники не узнают постройневшую и помолодевшую Лолиту Милявскую: «Прям девочка»
Фото: Instagram/@lolitamilyavskaya
На днях Лолита Милявская похвасталась новой стрижкой — после окончания самоизоляции певица направилась в салон красоты, где сделала модное каре. Поклонники отметили, что с такой прической 56-летняя артистка выглядит намного моложе своего возраста. Новое видео с участием Лолиты, которое разместил в социальной сети дизайнер Игорь Гуляев, еще больше убедило подписчиков в этом. Белая футболка и черные леггинсы с лампасами подчеркнули стройную фигуру артистки. «В эту дождливую погоду поднять настроение могут только настоящие друзья! 😍😍😍Лола ))))!» — подписал публикацию давний друг певицы (прим. Passion.ru: орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).
«Ох и хороша Лолочка ! С новой прической, стройная, красивая и оптимистичная!», «Какая Лолита стройняшка!👍», «Это Лола???!!!! Здесь полЛолы!!!! Вот ведь молодец!!!! Женщина без мужчины всегда стройна, весела и прекрасна…», «Ничесе. Лола шикардос», «Блин, вот это Лола -20 лет», «Лолик как всегда прекрасна», «Лолита помолодела», «Я её не узнала сначала! Супер! Молодец», «Что за цаца? Лола красотуля», «Лолиту прямо не узнать», «Прям девочка», — комментируют публикацию фолловеры.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru, Instagram/@lolitamilyavskaya, Globallookpress
Видео: Instagram/@igorgulyaevofficial
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