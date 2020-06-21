Поклонники не узнают постройневшую и помолодевшую Лолиту Милявскую: «Прям девочка»

На днях Лолита Милявская похвасталась новой стрижкой — после окончания самоизоляции певица направилась в салон красоты, где сделала модное каре. Поклонники отметили, что с такой прической 56-летняя артистка выглядит намного моложе своего возраста. Новое видео с участием Лолиты, которое разместил в социальной сети дизайнер Игорь Гуляев, еще больше убедило подписчиков в этом. Белая футболка и черные леггинсы с лампасами подчеркнули стройную фигуру артистки. «В эту дождливую погоду поднять настроение могут только настоящие друзья! 😍😍😍Лола ))))!» — подписал публикацию давний друг певицы (прим. Passion.ru: орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).