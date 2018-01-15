В Сети обсуждают внешность 58-летнего актера.

Годы и случайные снимки мало кого красят. Особенно часто страдают кумиры нашей юности, которые не ведут странички в социальных сетях, из-за чего поклонники не видят, как меняются актеры и музыканты со временем. Сегодня СМИ обсуждают внешность 58-летнего Дмитрия Харатьяна, который случайно отметился на фото в блоге стюардессы бизнес-класса. Девушка попросила возвращавшихся из отпуска на Мальдивах «гардемарина» и его друга футболиста Игоря Акинфеева сделать фото на память. Спустя месяц фото заметили поклонники и СМИ — и назвали мужчину «уставшим».

«Три звезды на рейсе Мальдивы-Москва. Повезло так повезло, ребята. Не зря трудилась #Акенфеев #Харатьян #Аэрофлот», — пояснила очаровательная брюнетка.