Поклонники не узнали Вику Лопыреву на архивной фотографии — «До пластического хирурга»

Красоту Виктория унаследовала от матери, в прошлом известной ростовской модели Ирины Лопыревой. Карьеру модели девушка начала в 16-летнем возрасте. В 2001 году девушка стала первой на конкурсе «Ростовская красавица», еще через год - на конкурсе «Донбасс OPEN», а в 2003-м настал ее звездный час, когда Виктория стала первой красавицей страны, победив на конкурсе «Мисс Россия».

Уже после конкурса внешность девушки начала меняться. Она то полнела, то вновь худела. Но менялась не только ее фигура: фанаты и эксперты стали замечать, что другими становятся черты ее лица.

В одном из интервью Виктория честно рассказала, что прибегала к услугам пластического хирурга. А именно - делала ринопластику. По словам звезды, это была вынужденная мера: «У меня было очень сложное искривление носовой перегородки, усугубившееся после травмы. Дышала почти все время через рот. Часто болела голова, плохо спала, уставала». Впрочем, Лопырева отметила, что ее смущала не только неспособность нормально дышать, но и визуальное искривление. Как считают многие косметологи, Вика сделала и операцию на грудь, а губы увеличила с помощью инъекций.