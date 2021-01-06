«На Даву похож»: поклонники не узнали Прилучного после перенесенной им операции
Фото: Instagram
Звезда сериала «Мажор» Павел Прилучный проводит новогодние каникулы с детьми и не спешит показываться на публике. И недавно стало понятно, почему. В конце ноября 2020 года экс-супруг Агаты Муцениеце стал участником драки в ночном клубе, после которой ему потребовалась операция. Через неделю пребывания в больнице артист выписался и опубликовал фото с детьми. Тогда его поклонники удивились тому, как изменилась внешность кумира. После того случая Павел Прилучный не стал публиковать новые снимки, но одним из них поделилась его коллега по сериалу «Мажор» Любовь Аксенова. И на этом фото актера действительно не узнать.
«Вот это Прилучный изменился!», «Мажор уже не тот», «На Даву стал похож Паша», — прокомментировали подписчики Любови Аксеновой. А ведь до операции Павел выглядел совсем иначе.
Как пишет «Комсомольская правда», причина нового облика Прилучного кроется в повреждении лицевого нерва. Издание обращает внимание на то, что у артиста не получается улыбаться так же ровно, как раньше. Однако уточняется, что травма — не приговор, если Павел Прилучный будет продолжительное время соблюдать все требования докторов и пройдет физиотерапию.
Фото и видео: @bugevuge/Instagram
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