«На Даву похож»: поклонники не узнали Прилучного после перенесенной им операции

Звезда сериала «Мажор» Павел Прилучный проводит новогодние каникулы с детьми и не спешит показываться на публике. И недавно стало понятно, почему. В конце ноября 2020 года экс-супруг Агаты Муцениеце стал участником драки в ночном клубе, после которой ему потребовалась операция. Через неделю пребывания в больнице артист выписался и опубликовал фото с детьми. Тогда его поклонники удивились тому, как изменилась внешность кумира. После того случая Павел Прилучный не стал публиковать новые снимки, но одним из них поделилась его коллега по сериалу «Мажор» Любовь Аксенова. И на этом фото актера действительно не узнать.