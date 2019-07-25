Поклонники не узнали помолодевшую Любовь Успенскую на фото Ольги Бузовой

В Баку с 25 июля проходит музыкальный фестиваль «Жара», в котором принимают участие все известные артисты. Ольга Бузова опубликовала в Instagram фото, сделанное перед вылетом в столицу Азербайджана. На снимке она запечатлена с Артиком и Асти и Любовью Успенской.

«Жара в Баку наступит только завтра! Ведь на нее летим мы», - подписала снимок Бузова (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).