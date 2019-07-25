Поклонники не узнали помолодевшую Любовь Успенскую на фото Ольги Бузовой

В Баку с 25 июля проходит музыкальный фестиваль «Жара», в котором принимают участие все известные артисты. Ольга Бузова опубликовала в Instagram фото, сделанное перед вылетом в столицу Азербайджана. На снимке она запечатлена с Артиком и Асти и Любовью Успенской.
«Жара в Баку наступит только завтра! Ведь на нее летим мы», - подписала снимок Бузова (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).
Фото: Instagram
Узнать 65-летнюю Успенскую с первого взгляда трудно. Артистка одета в спортивный костюм, кепку и темные очки, при этом она выглядит ровесницей коллег.
Подписчики отметили, что сразу и не узнали королеву шансона.
«Любу Успенскую не узнала)) думала инстасамка))))», «Красавицы», «Любовь Выглядит Всех Моложе», «там где Успенская, уже жара», - написали поклонники Любови.
Ольга Бузова в сториз сказала, что Любовь Успенская в тренде, на что артистка ответила: «Я хайпую».
На днях в гости к Успенской приезжали блогеры, которые снимали фильм про артистку. Любовь в шутку призналась, что напилась молодой крови.
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Приезжали тут ко мне на днях в гости @tatarkafm и @helen_yes1 со своей бандой 😜 ⠀ Попила молодой блогерской крови, научила ребят уму разуму, так что теперь будет только качественный контент😉 ⠀ Сняли для вас кое-что интересное) Ждёте?) ⠀ #blogger #успенская #vine #funny #friends
А вам кто больше нравится - Успенская или Бузова?
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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