Поклонники не узнали мужа Полины Гагариной на архивных фото: «Другой человек»

«Дмитрий, Вам бы в кино, но только в большое, серьезное, не в мелодрамы. У Вас такой образ, ну настоящий Король Артур!», «Хто это?», «На молодого Нуреева похож!», «Уберите этот тинейджерский блонд! Свои всегда лучше!», «Какой-то другой совсем…», «Ого, совсем другой:) но я к блонду привыкла😉», «Классное фото 👍!!! Признаюсь, не сразу узнала», «У вас красивые черты! Фото, как с обложки ретро!», «Не сразу узнала)», «Не узнать. Ну просто другой человек!», «Совсем другой без бороды, молодой такой!!!» — пишут фолловеры.

Дмитрий Исхаков предпочитает не реагировать на комментарии, посвященные его отношениям с супругой, однако одному из подписчиков ответил, что развода не было.