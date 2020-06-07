Поклонники не узнали мужа Полины Гагариной на архивных фото: «Другой человек»
Фото: Instagram Дмитрия Исхакова
После появившихся слухов о разводе Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова к странице фотографа в соцсети приковано повышенное внимание. Поклонники надеются, что Дмитрий внесет ясность, что же на самом деле происходит в его семье, однако муж певицы не спешит раскрывать все карты. В Instagram Исхакова сейчас можно встретить грустные стихи его собственного сочинения, а на днях фотограф опубликовал несколько архивных кадров, на которых его не узнали подписчики. «Их бин когда-то странным, мальчишкой безымянным…», — подписал один из снимков 42-летний Дмитрий.
«Дмитрий, Вам бы в кино, но только в большое, серьезное, не в мелодрамы. У Вас такой образ, ну настоящий Король Артур!», «Хто это?», «На молодого Нуреева похож!», «Уберите этот тинейджерский блонд! Свои всегда лучше!», «Какой-то другой совсем…», «Ого, совсем другой:) но я к блонду привыкла😉», «Классное фото 👍!!! Признаюсь, не сразу узнала», «У вас красивые черты! Фото, как с обложки ретро!», «Не сразу узнала)», «Не узнать. Ну просто другой человек!», «Совсем другой без бороды, молодой такой!!!» — пишут фолловеры.
Дмитрий Исхаков предпочитает не реагировать на комментарии, посвященные его отношениям с супругой, однако одному из подписчиков ответил, что развода не было.
Фото: Instagram Дмитрия Исхакова
Напомним, Полина Гагарина вышла замуж за Дмитрия Исхакова в 2014 году, а спустя три года подарила супругу дочь Мию. Этот брак стал для певицы вторым. Ее первым мужем был актер Петр Кислов, от которого она родила сына Андрея.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото: Instagram, Globallookpress
Видео: Instagram
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